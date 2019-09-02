Сальдированный финансовый результат пензенских предприятий превысил 4,9 млрд. рублей Экономика

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Сальдированный финансовый результат предприятий Пензенской области без учета субъектов малого предпринимательства составил за январь–июнь 2019 года свыше 4,9 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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Это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно представленным сведениям, рост в 2,6 раза показали организации, осуществляющие деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. Их сальдированный финансовый результат за первую половину текущего года составил 17,9 млн. рублей.

Прибыльность предприятий, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, выросла в 2,5 раза. Их результат превысил 1,4 млрд. рублей.

В обрабатывающих производствах рост достиг почти 34%. Сальдированный финансовый результат составил около 1,6 млрд. рублей.

С отрицательным итогом сработали компании, осуществляющие деятельность по направлению «Транспортировка и хранение». Их сальдированный финрезультат — более 134 млн. рублей со знаком «минус».

Также негативная тенденция наблюдается среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом — убытки превысили прибыль почти на 130 млн. рублей.

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Кроме того, убытки терпят строительные компании — их сумма по итогам I полугодия составила около 21 млн. рублей; предприятия, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых — примерно 5 млн. рублей; фирмы, осуществляющие деятельность в области информации и связи — почти 4 млн. рублей; юрлица, занимающиеся профессиональной, научной и технической деятельностью — более 3 млн. рублей; а также гостиницы и заведения общепита — 1 млн. рублей.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) — конечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организаций.

Представляет собой сумму прибыли (убытка) от продажи товаров (выполнения работ или оказания услуг), основных средств, иного имущества организаций и чистых доходов от прочих операций.