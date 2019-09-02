В Пензенской области инвестиции в основной капитал за полгода превысили 35 млрд. рублей Экономика

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования превысили в Пензенской области за первые шесть месяцев 2019 года 35 млрд. рублей.

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Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Согласно данным Росстата, в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования собственные средства составляют 35,7%, привлеченные — 64,3%.

В том числе на бюджетные средства приходится 6,9% от общего объема инвестиций в основной капитал: из федерального привлечено 3,8%, из регионального — 1,8%, из местных — 1,3%.

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Кредиты банков составили 39,9% от общего объема инвестиций в основной капитал, средства организаций и населения на долевое строительство — 0,7%.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам 2018 года инвестиции в основной капитал составили в Пензенской области 87,8 млрд. рублей. Это примерно на 20% больше уровня 2017 года, тогда объем инвестиций превышал 72 млрд. рублей.

Еще раньше — по итогам 2016 года — показатель составлял около 65 млрд. рублей.

При этом на протяжении предыдущих трех лет объем инвестиций в основной капитал не опускался ниже 82 млрд. рублей, достигнув максимума в 2015 году — 89 млрд. рублей.