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В Пензе обсудили реализацию механизмов господдержки по линии «Сколково»

10:45 | 04.09.2019 | Экономика

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Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Вопросы предоставления предприятиям налоговых и других преференций рассмотрены в ходе круглого стола на тему «Создание региональных операторов фонда «Сколково» как эффективный механизм поддержки технологического предпринимательства в Российской Федерации», состоявшегося в правительстве Пензенской области.

В Пензе обсудили реализацию механизмов господдержки по линии «Сколково»

Фото: Prom.pnzreg.ru

К участию в нем были приглашены представители фонда «Сколково» — замглавы департамента регионального развития Юрий Сибирский и руководитель направления регионального развития данного департамента Айгуль Шагиахметова.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Пензенской области, в ходе круглого стола обсуждались перспективы получения поддержки резидентами технопарков «Рамеев» и «Яблочков».

Кроме того, гости региона ознакомились с производством авиационных тренажеров на базе ООО «ЭСВО», работой детского технопарка «Кванториум НЭЛ», а также с технологическими мощностями ООО «СтанкоМашСтрой», ООО «НПФ «Круг» и ООО «Моторные технологии». Этим предприятиям рекомендовано направить заявки на присвоение статуса резидента фонда.

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