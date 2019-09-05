На модернизацию теплиц для выращивания роз в Наровчате направлено 350 млн. рублей Экономика

Наровчат, 5 сентября 2019. PenzaNews. 350 млн. рублей частных инвестиций направлено на модернизацию двух теплиц для выращивания роз площадью 3 га каждая в селе Наровчат Пензенской области в 2018 году и первой половине 2019-го. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Как пояснил ИА «PenzaNews» начальник наровчатского обособленного подразделения ООО «Орион» Сероб Сукиасян, в прошлом году удалось обновить одну теплицу, в текущем — вторую, благодаря чему за 7 месяцев 2019 года получено 1,4 млн. штук роз.

Он уточнил, что на данный момент в тепличном комплексе выращивается семь сортов одноголовых роз, а также шесть — пионовидных.

«Недавно добавился еще один вид — красный «Ред Наоми» [«Red Naomi»]», — добавил собеседник агентства.

По словам Сероба Сукиасяна, в среднем на предприятии работают 84 человека, при этом в сезон привлекается дополнительный персонал.

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Руководитель обособленного подразделения пояснил, что в основном поставки осуществляются в регионы России, а также иногда — в Белоруссию.

Он уточнил, что тепличный комплекс объединяет производственные мощности в Мокшане, Наровчате и Спасске, при этом работу обеспечивают несколько компаний — «Орион», «Феникс» и «Долина роз», каждая из которых имеет свою зону ответственности, начиная от деятельности цветоводов и заканчивая реализацией продукции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 июля 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в рамках реализации на территории региона инвестиционных проектов. Также стороны обсудили варианты сотрудничества по развитию тепличного хозяйства, гостиничного бизнеса и других направлений.