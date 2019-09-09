День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 12 сентября Экономика

Пенза, 9 сентября 2019. PenzaNews. Очередной день открытых дверей для бизнеса пройдет в мэрии Пензы в предстоящий четверг, 12 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В течение двух часов представители различных структурных подразделений городской администрации — управлений муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, а также правового — будут консультировать представителей бизнес-сообщества по проблемным вопросам.

Основная задача данного формата — оперативное устранение возникающих трудностей в развитии бизнеса при наличии такой возможности.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с инициативой проведения в администрации Пензы на регулярной основе дней открытых дверей для бизнеса выступил мэр Виктор Кувайцев.

Координировать эту работу поручено заместителю главы городской администрации Денису Леонтьеву.