Ольга Завьялкина объяснила, чем обусловлена необходимость корректировки бюджета Пензы Экономика

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина подробно объяснила, чем обусловлена необходимость внесения изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

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Выступая в качестве докладчика по соответствующему вопросу на третьей внеочередной сессии гордумы, она сообщила, что, согласно уведомлениям министерства финансов Пензенской области, доходную часть бюджета предлагается уменьшить на 64 млн. 177, 2 тыс. рублей, причем всю сумму составляют безвозмездные поступления.

«Это свернутое сальдо. Здесь получили мы уведомления как на увеличение субсидий и субвенций от вышестоящего бюджета, так и на уменьшение», — сказала начальник финуправления.

Ольга Завьялкина уточнила, что бюджет города получит, в частности, 12 млн. 657 тыс. рублей на строительство инженерных коммуникаций, 2 млн. 703 тыс. рублей — на исполнение отдельных государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных организаций, 16 млн. 754 тыс. рублей — на предоставление мер соцподдержки ветеранам труда Пензенской области.

Говоря об изменениях со знаком «минус», она отдельно остановилась на уменьшении субвенций на осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на сумму 834 тыс. и 9 млн. 595 тыс. рублей.

«Не должно быть какого-то опасения, что мы не выполняем [обязательства] или останутся люди, которые не получат данное пособие», — отметила Ольга Завьялкина, подчеркнув, что корректировка производится исходя из фактических затрат за истекший с начала года период.

Комментируя изменения в расходной части бюджета, руководитель управления пояснила, что по результатам проведения торгов предлагается перераспределить экономию в размере 55 млн. 653,6 тыс. рублей.

Среди прочего она назвала уменьшение расходов на сумму 37 млн. 563 тыс. рублей по линии управления градостроительства и архитектуры Пензы, в том числе по результатам проведения электронных аукционов на возведение пристроев к детсадам и по переносу сроков оплаты работ по изменению генплана города в размере 17 млн. 182 тыс. рублей с 2019 года на 2020-й.

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По словам Ольги Завьялкиной, более 33 млн. рублей планируется направить управлению ЖКХ Пензы, в том числе на благоустройство и содержание зеленых насаждений — 20 млн. рублей, на содержание автодорог и мостов — 8 млн. рублей.

«17 млн. рублей у нас перераспределяется и направляется [...] на оплату исполнительных листов, которые предъявлены уже к казне города за ранее выполненные работы и оказанные услуги», — сказала она.

Начальник финуправления добавила, что также предлагается заложить в бюджет 467 тыс. рублей на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей и 200 тыс. рублей на проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории для благоустройства в 2020 году.

«Это основные направления», — подытожила она.

В итоге депутаты поддержали предлагаемые изменения.

«Принимается. Спасибо», — сказал глава города Владимир Мутовкин после голосования по данному вопросу.

При этом какое количество депутатов из 26-ти, присутствовавших на сессии, поддержали проект бюджета, он не объявил.