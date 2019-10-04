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В Пензе пока никто не изъявил желание стать мэром

11:58 | 04.10.2019 | Политика

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Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Документы от граждан, желающих участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы, пока в специально созданную комиссию не поступали. Об этом сообщил заместитель главы города, зампред конкурсной комиссии Иван Краснов.

В Пензе пока никто не изъявил желание стать мэром. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день заявок не подано», — сказал он журналистам после окончания третьей внеочередной сессии гордумы в пятницу, 4 октября.

По словам Ивана Краснова, за период с начала работы комиссии — со 2 октября — в нее обращался только пенсионер, депутат комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области второго созыва Юрий Вобликов, который поинтересовался списком документов, необходимых для участия в конкурсе.

«Я в работе комиссии 4 года назад принимал участие, […] он тоже сдавал документы. Он активный в этом плане», — отметил замглавы города.

Иван Краснов напомнил, что конкурсная комиссия будет осуществлять прием документов по 16 октября включительно, поэтому времени у потенциальных кандидатов достаточно.

«Осталось 12 дней. Скоро все узнаем», — сказал он, призвав представителей СМИ и жителей Пензы запастись терпением.

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