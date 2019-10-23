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В Пензе признан банкротом «Север-Траст», привлекавший средства дольщиков

20:30 | 23.10.2019 | Экономика

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Север-Траст», которое осуществляло деятельность по строительству многоквартирного дома на улице Кижеватова в Пензе с привлечением средств дольщиков, признано банкротом, в отношении организации открыто конкурсное производство. Об этом сообщила начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко.

В Пензе признан банкротом «Север-Траст», привлекавший средства дольщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства вступил в дело о банкротстве, а конкурсный управляющий направил в публично-правовую компанию заявление об ее участии в восстановлении прав граждан, пострадавших от действий недобросовестной компании.

«Фонд от 3 до 6 месяцев будет принимать решение о целесообразности либо нецелесообразности достройки данного объекта. Он у нас тоже в работе, он не забыт», — сказала Инна Левченко в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 23 октября.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте Арбитражного суда Пензенской области, объект долевого строительства ООО «Север-Траст» был признан проблемным 4 декабря 2017 года. В реестр пострадавших граждан включены 46 человек.

Решение о признании ООО «Север-Траст» несостоятельным и открытии конкурсного производства сроком на один год принято 14 октября 2019 года.

Несмотря на то, что основным видом деятельности компании заявлена подготовка к продаже собственного недвижимого имущества, суд пришел к выводу, что по смыслу п. 1 ст. 201.1 закона «О несостоятельности (банкротстве)» «Север-Траст» является застройщиком. По этой причине к организации будут применяться правила банкротства застройщиков.

Конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» Владимир Виноградов.

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