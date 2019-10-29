Банку «Кузнецкий» исполнилось 29 лет Экономика

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Лучшие сотрудники банка «Кузнецкий» по случаю 29-летия со дня образования кредитно-финансового учреждения за многолетний добросовестный труд, профессионализм и значительный вклад в развитие банковской системы Пензенской области удостоены благодарностей и грамот Законодательного собрания и губернатора.

Фото: пресс-служба ПАО «Банк «Кузнецкий»

Награды в ходе торжественного собрания вручил председатель правления банка «Кузнецкий», депутат регионального парламента Михаил Дралин.

Он подчеркнул, что «Кузнецкий», который был создан в 1990 году, прошел путь становления отечественного банковского сектора и сегодня играет важную роль в социально-экономическом развитии Пензенской области.

Михаил Дралин особо отметил, что за годы своей работы банк заслужил безупречную деловую репутацию, доверие клиентов и партнеров.

Глава правления также выразил признательность всем, кто сотрудничает с «Кузнецким», и пожелал им финансового благополучия и успехов во всех начинаниях.

По информации пресс-службы кредитно-финансового учреждения, в настоящее время филиальная сеть банка «Кузнецкий» включает в себя 18 структурных подразделений в Пензе, 9 — в районах области и два операционных офиса за пределами региона — в Чебоксарах и Самаре.

На обслуживании у банка находятся крупные предприятия, компании малого и среднего бизнеса, а также частные клиенты. По последним данным, услугами учреждения пользуются более 7,5 тыс. юридических и свыше 60 тыс. физических лиц.

На сегодняшний день в «Кузнецком» работают более 400 человек.

Банк в своей деятельности придерживается принципов социальной ответственности бизнеса, уделяя внимание реализации культурных и благотворительных проектов, а также развитию городской среды и повышению финансовой грамотности населения.

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По состоянию на 1 октября 2019 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 633 млн. рублей, чистый процентный доход — 224,4 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 158,5 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 100,4 млн. рублей, чистая прибыль — 80,9 млн. рублей.

Активы банка на начало октября составили 6,2 млрд. рублей, собственный капитал — 717,4 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму около 4 млрд. рублей. Кредитный портфель составил 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 октября достиг 3 млрд. рублей; физических лиц — 991 млн. рублей.

Объем привлеченных средств физлиц на 1 октября 2019 года составил 3,1 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 353 млн. рублей.

Банк «Кузнецкий» является активным участником системы господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Учреждение имеет одобрение от Минэкономразвития РФ на участие в программе поддержки регионального бизнеса посредством выдачи кредитов на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.