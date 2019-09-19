Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 8 месяцев 2019 года Экономика

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за восемь месяцев 2019 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по август текущего года относительно аналогичного периода 2018-го чистые процентные доходы увеличились на 4%, или на 8 млн. рублей, чистый валовый доход — на 2%, или на 6 млн. рублей, а чистые комиссионные доходы снизились на 1%, или на 1,6 млн. рублей.

По состоянию на 1 сентября 2019 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 561 млн. рублей, чистый процентный доход — 197,4 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 140 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 95,7 млн. рублей, чистая прибыль — 78 млн. рублей.

Активы банка на начало сентября составили 6,1 млрд. рублей, собственный капитал — 727 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 3,4 млрд. рублей. Кредитный портфель составил 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 сентября достиг 3 млрд. рублей; физических лиц — 990 млн. рублей, увеличение к аналогичной дате прошлого года — 11%.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 сентября 2019 года составил 2,9 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 357 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 сентября 2019 года составляют: Н1.2 — 8,9% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 13,3% при минимальном значении 8%; Н3 — 90,4% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.