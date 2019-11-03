Проект бюджета Пензенской области на 2020–2022 годы внесен в Заксобрание Экономика

Пенза, 3 ноября 2019. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов внесен в Законодательное собрание региона.

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Ранее он был одобрен на заседании облправительства.

«На 12 ноября 2019 года намечены публичные слушания по проекту бюджета, затем он будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания Пензенской области: на ноябрьской сессии — в первом чтении, на декабрьской — во втором», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минфина.

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Согласно проекту, бюджет Пензенской области на 2020 год сформирован по доходам в объеме 55,9 млрд. рублей, по расходам — 56,6 млрд. рублей, прогнозируемый дефицит — 719,2 млн. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2021 года — 20,3 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год составляет 52,7 млрд. рублей, расходов — 52 млрд. рублей, профицит — 603,9 млн. рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2022 года — 19,4 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2022 год составляет 53,6 млрд. рублей, расходов — 53 млрд. рублей, профицит — 528,4 млн. рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2023 года — 18,6 млрд. рублей.