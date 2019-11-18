Пензенский губернатор потребовал отозвать проект закона о налоге на имущество юрлиц Экономика

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал отозвать проект регионального закона, предусматривающего расширение перечня объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости.

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«Экономическая ситуация, мы понимаем, непростая. [...] На каком основании появилось предложение по налогу на имущество?» — поинтересовался глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 11 ноября.

Как пояснил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, после получения регионами права пересматривать перечень таких объектов недвижимости специалисты профильных ведомств изучили данный вопрос и пришли к выводу о целесообразности подготовки регионального законопроекта.

«Я Ваше мнение не разделяю. Пока я был в отпуске, Вы активно «поработали». На будущее: прежде чем какие-то решения принимать, Вы посоветуйтесь для начала с губернатором. Не те времена сейчас, чтобы увеличивать налоги и стараться ободрать предпринимателей», — сказал Иван Белозерцев.

По его словам, важно не допустить, чтобы владельцам пензенского бизнеса было выгоднее зарегистрировать юрлицо в другом регионе.

«По предварительной оценке, там цена вопроса — чуть больше 50 млн. рублей. Это не решит проблему для области в целом», — отметил Иван Белозерцев, добавив, что в случае принятия законопроекта некоторые организации могут разориться.

«Отозвать проект закона!» — подчеркнул губернатор.

Согласно пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской области», в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости, предлагается включить жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машиноместа.

При этом отмечается, что физические лица уплачивают налог в отношении данного имущества исходя из кадастровой стоимости начиная с 2015 года, а организации — от среднегодовой (остаточной) стоимости либо не уплачивают вообще, если данные объекты числятся на забалансовых счетах.

Предлагаемые изменения направлены на выравнивание условий налогообложения физических и юридических лиц в отношении объектов недвижимости одного вида и уточнение налогооблагаемой базы.