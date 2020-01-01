Проект бюджета Пензенской области на 2020–2022 годы принят в первом чтении Экономика

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Проект бюджета Пензенской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принят в первом чтении в ходе 25-й очередной сессии Законодательного собрания региона во вторник, 19 ноября.

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Представляя проект главного финансового документа субъекта федерации, министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева сообщила, что налоговые и неналоговые доходы на 2020 год спрогнозированы в объеме 37 млрд. рублей, что на 1,2 млрд. рублей — на 3,4% — больше к плану 2019-го.

Она добавила, что в 2021 и 2022 годах суммы составят 38,7 млрд. и 41,3 млрд. рублей.

«Безвозмездные поступления на дату формирования проекта были распределены не полном объеме их включения в федеральный бюджет», — пояснила министр.

По словам Любови Финогеевой, пока на 2020 год заложены межбюджетные трансферты всех видов в сумме 18,9 млрд. рублей, в то время как в 2019 году они достигали 22,6 млрд. рублей; на 2021 год предусмотрено 13,9 млрд. рублей, на 2022 — 12,3 млрд. рублей.

Глава ведомства уточнила, что общий прогнозируемый объем доходов на 2020 год составляет 55,9 млрд. рублей, на 2021 — 52,6 млрд. рублей, на 2022 — 53,6 млрд. рублей; расходов — 56,6 млрд., 52 млрд. и 53 млрд. рублей соответственно.

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Министр финансов отметила также, что в 2020 году дефицит прогнозируется на уровне 719 млн. рублей, на 2021 и 2022 годы сформирован профицитный бюджет.

Комментируя параметры главного финансового документа области, Любовь Финогеева обратила внимание на то, что территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пензенской области на 2020 год подготовлена с дефицитом финобеспечения.

«Потребность — 4,8 млрд. рублей, предусмотрено 3,9 млрд. рублей. Дефицит будет покрываться, потому что бездифицитность программы является в 2020 году условием получения поддержки в этой сфере на организацию первичной медицинской помощи», — пояснила она.

В итоге проект трехлетнего бюджета региона поддержали большинство присутствовавших на сессии депутатов: 28 проголосовали «за», двое — «против», один воздержался.