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В Пензенской области за десять месяцев введено почти 659 тыс. кв. метров жилья

09:19 | 22.11.2019 | Экономика

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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Почти 659 тыс. кв. метров жилья введено в Пензенской области с января по октябрь 2019 года за счет всех источников финансирования.

В Пензенской области за десять месяцев введено почти 659 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным Пензастата, это на 45% больше, чем за десять месяцев 2018 года.

Основная часть — около 466 тыс. кв. метров, или 71% от общего объема — приходится на индивидуальное жилищное строительство. Это на 57% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В многоквартирных домах введено в эксплуатацию более 193 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в 2019 году предстоит ввести в эксплуатацию 985 тыс. кв. метров жилья.

В ходе встречи с заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, состоявшейся в Москве 21 октября, руководитель субъекта федерации заявил, что регион планирует справиться с поставленной задачей.

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