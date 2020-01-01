В Пензе 4 декабря состоится межрегиональный этап премии «Бизнес-успех» Экономика

Пенза, 1 декабря 2019. PenzaNews. Межрегиональный этап национальной премии «Бизнес-успех» состоится в Пензе в предстоящую среду, 4 декабря.

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Он пройдет в рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Программа мероприятия включает в себя круглые столы и мастер-классы. В ходе пленарной сессии представители власти и приглашенные эксперты порассуждают о том, чего ждать малому бизнесу в 2020–2021 годах. Ожидается, что финалисты премии «Бизнес-успех» выступят с пятиминутными презентациями.

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Победители межрегионального этапа будут объявлены в нескольких категориях — лучший молодежный, сельскохозяйственный, производственный, созидательный, женский и интернет-проекты, а также в номинациях «ЗОЖ» и «Народный предприниматель».

Помимо этого, будут подведены итоги конкурса на лучшую муниципальную практику поддержки предпринимательства и улучшения инвестклимата.

«Бизнес-успех» проводится с 2011 года в формате всероссийского конкурса для предпринимателей и муниципальных администраций.

Его инициаторами выступают организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Общественная палата РФ.