В Пензе начал работу всероссийский форум предпринимателей Экономика

Пенза, 4 декабря 2019. PenzaNews. Всероссийский форум предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни», организованный при поддержке правительства Пензенской области, начал свою работу в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Фото: Econom.pnzreg.ru

Мероприятие объединило бизнесменов, представителей банков, различных институтов развития, а также сотрудников профильных министерств и ведомств.

Обращаясь к собравшимся в ходе церемонии открытия, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов отметил, что поддержка бизнеса является одной из важнейших задач, стоящих перед регионом.

«Уверен, что данная площадка будет способствовать поиску эффективных механизмов развития предпринимательства в существующих экономических условиях, обмену профессиональным опытом и перспективными идеями. Выдвинутые вами инициативы обязательно будут востребованы на практике», — сказал он.

По мнению министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, подобные форумы позволяют представителям бизнес-сообщества обменяться опытом, в неформальной обстановке обсудить проблемные вопросы, а также дать обратную связь по поводу тех мер поддержки, которые предлагаются на уровне субъекта федерации.

«Кроме того, такие мероприятия способствуют популяризации предпринимательской деятельности в регионе», — пояснил он.

В рамках форума «Территория бизнеса — территория жизни» будут подведены итоги межрегионального этапа национальной премии «Бизнес-успех».

Победителей определят в нескольких категориях: лучший молодежный, сельскохозяйственный, производственный, созидательный, женский и интернет-проекты, а также в номинациях «ЗОЖ» и «Народный предприниматель».

Помимо этого, будет названа лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестклимата.