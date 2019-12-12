В Китае подписано соглашение об открытии представительства Пензенской области Экономика

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Соглашение об открытии представительства Пензенской области в городе Сиане провинции Шэньси подписано в Китае, куда с бизнес-миссией прибыла делегация во главе с председателем регионального правительства Николаем Симоновым.

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В ее состав вошли гендиректор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков и руководитель ООО «Моторные технологии» Ольга Изранова, которые также являются депутатами Законодательного собрания и гордумы соответственно, глава ООО «Регион-сахар» Константин Ходосов, руководитель ООО «Объединенная торговая компания» Станислав Савранский и директор по внешнеэкономической деятельности ООО «Парафарм» Инна Перевознюк.

По информации пресс-службы правительства региона, на площадке китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь» проведена презентация Пензенской области для представителей местного бизнес-сообщества. Кроме того, состоялись двусторонние деловые встречи.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопросы, связанные с открытием торгового представительства Пензенской области в китайской провинции Шэньси, обсуждались в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2019 года.

По планам, торгпредство будет размещено на территории китайско-российского инновационного парка «Шелковый путь» в современном здании. Площадь, предоставляемая под офис и экспозицию, составит около 500 кв. метров.

Представительство будет работать с пензенскими компаниями-экспортерами, заинтересованными в выходе на азиатские рынки.