В Пензенской области сформирован сводный план проверок бизнеса на 2020 год Экономика

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Пензенской области завершили работу по формированию регионального сегмента ежегодного сводного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.

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«Всего от 60 контролирующих органов поступило 2 тыс. 582 предложения о проведении проверочных мероприятий. По результатам их рассмотрения из представленных планов и их проектов исключено 344 проверки. Таким образом, в региональный сегмент вошло 2 тыс. 238 проверок 29 органов контроля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что речь идет о контролирующих структурах, поднадзорных органам прокуратуры области.

По словам Светланы Артамоновой, намечены совместные проверки тех хозяйствующих субъектов, деятельность которых планируют проконтролировать сразу несколько органов.