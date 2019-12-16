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В Пензенской области сформирован сводный план проверок бизнеса на 2020 год

09:00 | 16.12.2019 | Экономика

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Пензенской области завершили работу по формированию регионального сегмента ежегодного сводного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год.

В Пензенской области сформирован сводный план проверок бизнеса на 2020 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего от 60 контролирующих органов поступило 2 тыс. 582 предложения о проведении проверочных мероприятий. По результатам их рассмотрения из представленных планов и их проектов исключено 344 проверки. Таким образом, в региональный сегмент вошло 2 тыс. 238 проверок 29 органов контроля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что речь идет о контролирующих структурах, поднадзорных органам прокуратуры области.

По словам Светланы Артамоновой, намечены совместные проверки тех хозяйствующих субъектов, деятельность которых планируют проконтролировать сразу несколько органов.

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