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Пензенская стройфирма «Каркас» выплатила почти 13 млн. рублей долгов по зарплате

10:39 | 23.12.2019 | Экономика

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Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Пензенская строительная компания «Каркас» погасила задолженность по зарплате в размере более 12,6 млн. рублей, которая образовалась перед 84 работниками за период с апреля 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенская стройфирма «Каркас» выплатила почти 13 млн. рублей долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Был принят комплекс мер прокурорского реагирования. Руководителю общества с ограниченной ответственностью объявлялись предостережения. По постановлениям прокурора он и лица, его замещающие, были привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что также вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства.

«По факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев следственным органом в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры региона», — сказала Светлана Артамонова.

Представитель надзорного ведомства уточнила, что задолженность по зарплате взыскана в судебном порядке по заявлениям прокурора Ленинского района города.

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