Пензенская стройфирма «Каркас» выплатила почти 13 млн. рублей долгов по зарплате Экономика

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Пензенская строительная компания «Каркас» погасила задолженность по зарплате в размере более 12,6 млн. рублей, которая образовалась перед 84 работниками за период с апреля 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Был принят комплекс мер прокурорского реагирования. Руководителю общества с ограниченной ответственностью объявлялись предостережения. По постановлениям прокурора он и лица, его замещающие, были привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что также вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства.

«По факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев следственным органом в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры региона», — сказала Светлана Артамонова.

Представитель надзорного ведомства уточнила, что задолженность по зарплате взыскана в судебном порядке по заявлениям прокурора Ленинского района города.