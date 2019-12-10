EN
17:22:38 Вторник, 10 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе до конца года застройщики намерены сдать 12 многоквартирных домов

11:54 | 10.12.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. 12 многоквартирных домов планируется ввести в эксплуатацию в Пензе до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

В Пензе до конца года застройщики намерены сдать 12 многоквартирных домов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По каждому из них на еженедельной планерке рассматриваются вопросы, связанные с вводом, подключением к инженерным коммуникациям, получением справок об исполнении технических условий», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии утром во вторник, 10 декабря.

Магомед Агамагомедов подчеркнул, что для каждого дома обеспечена техническая возможность присоединения к инженерным сетям, соответствующие договоры с ресурсоснабжающими организациями заключены.

Он добавил, что для водоснабжения нового жилья в Арбеково завершено строительство первого этапа насосной станции третьего подъема.

Читайте также

Мэрия Пензы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК «Райки»

«Горводоканал» обратился в администрацию города за разрешением выделить первый этап и ввести его в эксплуатацию. Техническая возможность подключения будет обеспечена до 25 декабря», — уточнил вице-мэр.

По словам Магомеда Агамагомедова, группа «Т Плюс» завершила прокладку магистральной теплотрассы диаметром 500 мм до 3-го, 6-го, 7-го и 8-го микрорайонов Арбеково.

«Сегодня надежное теплоснабжение этих микрорайонов уже обеспечено, в том числе теплоноситель доведен и до участка в 8-м микрорайоне, где только начинается строительство — один дом находится на нулевом цикле и планируется к сдаче в 2020 году. Таким образом, компании не придется строить протяженных сетей», — цитирует Магомеда Агамагомедова пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Работы по реконструкции Бакунинского моста в Пензе идут по графику — вице-мэр В Пензе начинает вещание радио «Вера»
Мэр призвал предупредить появление бесхозяйных сетей в Пензе «Парта героя» появилась в родной школе майора Сергея Кустова в Грабово
В Пензенской области женщину до смерти забили металлическим табуретом В Пензе годовой план по вводу жилья выполнен на 74% — вице-мэр
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама