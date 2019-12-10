В Пензе до конца года застройщики намерены сдать 12 многоквартирных домов Экономика

Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. 12 многоквартирных домов планируется ввести в эксплуатацию в Пензе до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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«По каждому из них на еженедельной планерке рассматриваются вопросы, связанные с вводом, подключением к инженерным коммуникациям, получением справок об исполнении технических условий», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии утром во вторник, 10 декабря.

Магомед Агамагомедов подчеркнул, что для каждого дома обеспечена техническая возможность присоединения к инженерным сетям, соответствующие договоры с ресурсоснабжающими организациями заключены.

Он добавил, что для водоснабжения нового жилья в Арбеково завершено строительство первого этапа насосной станции третьего подъема.

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«Горводоканал» обратился в администрацию города за разрешением выделить первый этап и ввести его в эксплуатацию. Техническая возможность подключения будет обеспечена до 25 декабря», — уточнил вице-мэр.

По словам Магомеда Агамагомедова, группа «Т Плюс» завершила прокладку магистральной теплотрассы диаметром 500 мм до 3-го, 6-го, 7-го и 8-го микрорайонов Арбеково.

«Сегодня надежное теплоснабжение этих микрорайонов уже обеспечено, в том числе теплоноситель доведен и до участка в 8-м микрорайоне, где только начинается строительство — один дом находится на нулевом цикле и планируется к сдаче в 2020 году. Таким образом, компании не придется строить протяженных сетей», — цитирует Магомеда Агамагомедова пресс-служба мэрии.