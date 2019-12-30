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Утверждено положение о министерстве промышленности и инновационной политики региона

12:18 | 30.12.2019 | Экономика

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Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Положение о министерстве промышленности и инновационной политики Пензенской области утверждено постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Утверждено положение о министерстве промышленности и инновационной политики региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, данное ведомство является правопреемником министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области по правам и обязанностям, за исключением связанных с реализацией полномочий в сфере транспорта. Они переданы вновь создаваемому региональному управлению транспорта.

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Деятельность исполнительного органа государственной власти региона будет финансироваться за счет средств бюджета Пензенской области.

Место нахождения министерства промышленности и инновационной политики региона: Пенза, улица Московская, 75.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 декабря 2019 года губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области, в соответствии с которым министерство промышленности, транспорта и инновационной политики надлежит переименовать в министерство промышленности и инновационной политики.

Полномочия в области транспорта решено передать вновь создаваемому управлению транспорта Пензенской области.

Обязанности начальника управления возложены на Сергея Буйлова.

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