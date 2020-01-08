Пензенская область получит субсидии на создание промпарков «Союз» и «Мастер» Экономика

Пенза, 8 января 2020. PenzaNews. Субсидии из федерального бюджета будут предоставлены Пензенской области на создание промышленных парков «Союз» и «Мастер» в 2020–2021 годах. Соответствующее соглашение заключено между Минэкономразвития России и правительством региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области, планируется, что регион получит из федерального бюджета около 981 млн. рублей.

При этом, по уточненным данным ведомства, общая стоимость проекта по созданию промышленного технопарка «Союз» на пустующих площадях бывшего завода ВТ в Пензе превышает 673 млн. рублей.

Читайте также

Подписано постановление о создании промпарка «Мастер» в Сердобском районе

Намечено провести реконструкцию около 30 тыс. кв. метров помещений и закупить для резидентов оборудование коллективного пользования. «Союз» будет специализироваться на мебельном производстве.

Общая стоимость проекта по созданию промышленного парка «Мастер» на пустующих площадях градообразующего предприятия «Сердобский машиностроительный завод» оценивается более чем в 608 млн. рублей.

Предусмотрена реконструкция свыше 45 тыс. кв. метров. Создание промпарка ведется на условия государственно-частного партнерства совместно с ПАО «КамАЗ». Согласно ранее озвученным сведениям, в Сердобске будет организовано производство металлоконструкций, стальных изделий и комплектующих для автомобилей.