Полномочия пензенского бизнес-омбудсмена Карима Кузахметова будут прекращены досрочно Экономика

Пенза, 1 февраля 2020. PenzaNews. Полномочия бизнес-омбудсмена Пензенской области Карима Кузахметова планируется прекратить досрочно. Проект соответствующего постановления внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

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Как отмечается в пояснительной записке, Карим Кузахметов написал заявление о сложении полномочий.

Биография

Кузахметов Карим Фаридович

Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен депутатами в ходе 27-й очередной сессии регионального парламента, которая состоится в пятницу, 7 февраля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Карим Кузахметов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области в 2013 году.

23 ноября 2018 года в ходе 14-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва был переназначен на 5-летний срок.