EN
17:15:57 Суббота, 1 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Девять человек от Пензенской области справились с тестами на конкурсе «Лидеры России»

16:08 | 01.02.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 1 февраля 2020. PenzaNews. Количество участников конкурса управленцев «Лидеры России» от Пензенской области по итогам контрольного тестирования уменьшилось с 11 человек до девяти.

Девять человек от Пензенской области справились с тестами на конкурсе «Лидеры России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В контрольном тестировании, которое состоялось 31 января, приняли участие 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа», — отмечается в сообщении, размещенным на сайте конкурса.

Читайте также

Мария Львова-Белова поборется за звание победителя конкурса «Лидеры России»

В нем уточняется, что в полуфинал вышли: от Нижегородской области и Татарстана по 42 человека, от Самарской области и Башкирии — по 40, от Пермского края — 22, от Саратовской области — 18, от Удмуртии — 13, от Оренбургской области — 9, от Кировской — 12, от Чувашии — 15, от Пензенской области — 9, от Мордовии — 8, от Марий Эл и Ульяновской области — по 6.

В ходе полуфинала, который продлится в Нижнем Новгороде по 2 февраля, конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях.

В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры.

Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от Приволжского федерального округа, которые получат приглашения в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области на 5% выросло число выявленных преступлений в сфере коррупции В Твери «Динамо» разгромило пензенский «Дизель» со счетом 5:1
Сотрудников мэрии Пензы научили оказывать первую медицинскую помощь Пензенцы с 1 февраля смогут через интернет записать ребенка в первый класс
Жительница Пензы лишилась более 300 тыс. рублей после разговора с незнакомцами В онлайн-кинотеатре Wink стали доступны фильмы и сериалы видеосервиса Start
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама