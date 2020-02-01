Девять человек от Пензенской области справились с тестами на конкурсе «Лидеры России» Экономика

Пенза, 1 февраля 2020. PenzaNews. Количество участников конкурса управленцев «Лидеры России» от Пензенской области по итогам контрольного тестирования уменьшилось с 11 человек до девяти.

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«В контрольном тестировании, которое состоялось 31 января, приняли участие 305 конкурсантов. 282 участника справились с тестами успешно, подтвердив результаты онлайн-этапа», — отмечается в сообщении, размещенным на сайте конкурса.

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В нем уточняется, что в полуфинал вышли: от Нижегородской области и Татарстана по 42 человека, от Самарской области и Башкирии — по 40, от Пермского края — 22, от Саратовской области — 18, от Удмуртии — 13, от Оренбургской области — 9, от Кировской — 12, от Чувашии — 15, от Пензенской области — 9, от Мордовии — 8, от Марий Эл и Ульяновской области — по 6.

В ходе полуфинала, который продлится в Нижнем Новгороде по 2 февраля, конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях.

В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры.

Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от Приволжского федерального округа, которые получат приглашения в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».