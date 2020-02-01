Мария Львова-Белова поборется за звание победителя конкурса «Лидеры России» Экономика

Нижний Новгород, 1 февраля 2020. PenzaNews. Сопредседатель пензенского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), инициатор проектов для социальной адаптации людей с инвалидностью «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега», член президиума Генсовета «Единой России» Мария Львова-Белова поборется за победу в конкурсе управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе церемонии открытия полуфинала в Нижнем Новгороде в субботу, 1 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что же отличает полуфиналистов этого сезона от участников прошлых лет? Ну, во-первых, у нас много ученых. 47, если быть точным, полуфиналистов имеют ученые степени, трое из них являются докторами наук. Примерно столько же, а именно 48, у нас представителей предпринимательского сообщества — владельцы, совладельцы компаний, основатели. Есть строители, инженеры, госслужащие, атомщики. Есть работник уголовного розыска. Есть самый известный в нашей стране профайлер — человек, который может определить, обманывает ли другой человек, точнее, чем детектор лжи, и это смог доказать. Но вообще у нас очень интересный состав по всем регионам», — отметил Алексей Комиссаров.

Он добавил, что во всех округах среди полуфиналистов есть семейные пары и родственники, а в Екатеринбурге даже участвовали отец и дочь.

«Но здесь у нас вообще совершенно уникальный случай, совершенно уникальный участник, вернее, участница. Это Мария Львова-Белова, которая не только успешно руководит десятками людей, но Мария еще и мама девятерых детей», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Затем Алексей Комиссаров обратился к пензенской общественнице.

«Мне как организатору так нехорошо говорить, но я точно буду болеть за Вас и надеюсь, что у Вас все получится», — подчеркнул он.

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В полуфинал конкурса «Лидеры России» прошли 11 участников из Пензенской области

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сезоне 2018–2019 годов на конкурс управленцев «Лидеры России» поступило более 227 тыс. заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. В окружные полуфиналы прошли более 3 тыс. человек. Из них лишь 12 представляли Пензенскую область. После обязательного контрольного компьютерного тестирования участников от региона стало на одного меньше.

По итогам окружного полуфинала исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин единственный от Пензенской области прошел в решающий этап состязания. По результатам дополнительного отбора — по итогам выполнения задания «Сердце лидера» — среди участников из листа ожидания, не добравших баллов, статус финалиста также получила бывший заместитель главы администрации Сердобского района Пензенской области Ольга Лебедева.

По результатам финала Сергей Васянин вошел в число 104 победителей конкурса «Лидеры России».

В сезоне 2019–2020 годов 1 тыс. 234 заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» поступило из Пензенской области. В полуфинал прошли 11 представителей региона.