В Пензенской области на поддержку участников зарубежных выставок направят 4 млн. рублей Экономика

Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. 4 млн. рублей предусмотрено в бюджете Пензенской области на субсидирование в 2020 году части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с участием в международных выставках за рубежом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

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«Прием документов и предоставление субсидий планируется провести в два этапа — в мае и ноябре», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что субсидия предоставляется в размере 50% понесенных затрат на аренду необорудованных выставочных площадей и уплату регистрационных сборов, но не более 500 тыс. рублей за все мероприятия, затраты по которым представлены к возмещению в текущем финансовом году.