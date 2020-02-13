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В Пензенской области на поддержку участников зарубежных выставок направят 4 млн. рублей

12:28 | 13.02.2020 | Экономика

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Пенза, 13 февраля 2020. PenzaNews. 4 млн. рублей предусмотрено в бюджете Пензенской области на субсидирование в 2020 году части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с участием в международных выставках за рубежом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

В Пензенской области на поддержку участников зарубежных выставок направят 4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прием документов и предоставление субсидий планируется провести в два этапа — в мае и ноябре», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что субсидия предоставляется в размере 50% понесенных затрат на аренду необорудованных выставочных площадей и уплату регистрационных сборов, но не более 500 тыс. рублей за все мероприятия, затраты по которым представлены к возмещению в текущем финансовом году.

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