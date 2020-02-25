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В Пензе предпринимателям предложат временно трудоустроить подростков

13:36 | 25.02.2020 | Экономика

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Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил подчиненным обсудить с предпринимателями возможность временного трудоустройства подростков в летний период.

В Пензе предпринимателям предложат временно трудоустроить подростков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Давайте эту практику расширять», — отметил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 25 февраля.

Андрей Лузгин добавил, что работа на том или ином предприятии поможет юношам и девушкам определиться с будущей профессией и получить новый опыт.

«У нас решится проблема занятости той категории несовершеннолетних, которые по каким-либо причинам не поедут отдыхать в оздоровительные лагеря, за город и останутся без присмотра», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

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