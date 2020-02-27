Нацпроект помог оптимизировать процессы на производственной площадке «ЦеСИС НИКИРЭТ» Экономика

Пенза, 27 февраля 2020. PenzaNews. Процесс изготовления секции заграждения «Махаон» оптимизирован на пензенском предприятии «ЦеСИС НИКИРЭТ», которое одним из первых в регионе подключилось к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил министр промышленности и инновационного развития Пензенской области Михаил Торгашин.

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«Удалось уменьшить время протекания процесса с 54 дней до трех, сократить незавершенное производство в 3 раза, увеличить выработку на одного человека в 2,5 раза», — сказал он в ходе заседания регионального правительства в четверг, 27 февраля.

Михаил Торгашин добавил, что более 200 сотрудников прошли обучение инструментам бережливого производства и эффективного управления процессами.

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«Грамотно выстроенный поток единичных изделий сократил время протекания процесса на 98%. Была полностью исключена транспортировка прутков», — отметил министр.

По его словам, руководство ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» не остановилось на достигнутом и решило распространить положительный опыт и на другие процессы уже не под управлением экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, а благодаря обученным сотрудникам.

«Так, 23 января состоялось стартовое совещание на второй площадке. Поставлены амбициозные задачи. В рамках реализации проекта «Оптимизация производственных процессов изготовления ворот» [...] запланировано на том же производственном участке и теми же силами увеличить производство данного изделия в два раза», — отметил Михаил Торгашин.