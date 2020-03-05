Пензенский завод «МашСталь» вступил в нацпроект по повышению производительности труда Экономика

Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Пензенский литейно-механический завод «МашСталь» вступил в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

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По словам генерального директора предприятия Алексея Челнокова, возможности, которые нацпроект предлагает участникам, необходимы заводу «как воздух».

«Мы с вами вышли на тот уровень, когда надо исправлять до конца все ошибки, выстраивать все системно», — пояснил он в ходе совещания, состоявшегося на ЛМЗ «МашСталь».

Руководитель завода выразил уверенность в том, что предстоящие преобразования позволят укрепить позиции предприятия на рынке.

В свою очередь замначальника управления промышленности – начальник отдела промполитики и госпрограмм Минпрома Пензенской области Роман Каюков обратил внимание на то, что нововведения будут внедряться с учетом мнений опытных сотрудников под контролем федеральных экспертов.

Как сообщил директор по литейному производству ООО «ЛМЗ «МашСталь» Алексей Шагалин, возглавивший созданную на предприятии рабочую группу по воплощению проекта, мероприятия по повышению производительности труда будут реализованы на участке крупногабаритной формовки, на котором в 2019 году выпущено примерно 4,5 тыс. тонн годного литья, или более 60% от общего объема.

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«Номенклатура отливок, как всем вам известно, формы, которые формуются и собираются на данном участке, являются наиболее востребованными из месяца в месяц, из года в год, вне зависимости, так скажем, от сезона», — подчеркнул он, добавив, что именно на данном участке имеется больше всего возможностей для сокращения потерь.

Алексей Шагалин уточнил, что в рамках нацпроекта предстоит пересмотреть подход к организации производственных процессов, оптимизировать логистику, избавиться от загроможденности рабочего пространства, сократить время простоя, а в конечном счете — повысить качество продукции и избавиться от трудоемкого исправления недочетов.

«Необходимо сделать из данного участка образец эффективного производства», — сказал он, отметив, что затем положительный опыт планируется распространить на оставшиеся шесть крупных участков.

О том, каким образом будет построена деятельность в ближайшее время, сотрудников проинформировал старший руководитель проектов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Эдуард Олейников.