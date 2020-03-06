В Пензенской области в 2019 году выданы ипотечные кредиты на 19,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Банки выдали в Пензенской области 10,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 19,2 млрд. рублей в 2019 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

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«Обязательства граждан по ипотеке перед банками на 1 января 2020 года составили 49,9 млрд. рублей, что на 14,5% больше показателя на аналогичную дату прошлого года», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Пензенской области снизилась с 9,75% в январе 2019 года до 8,94% в декабре.

«Просроченная задолженность по ИЖК находится на низком уровне. На начало 2020 года ее доля составила 0,6% от общего объема ипотечного портфеля, на начало прошлого года — 0,7%», — добавляется в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году в Пензенской области были выданы ипотечные жилищные кредиты на сумму свыше 13,5 млрд. рублей, в 2018-м — более чем на 20 млрд. рублей.