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Сергей Васянин проходит стажировку в Подмосковье по программе РАНХиГС

18:57 | 11.03.2020 | Экономика

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Пенза, 11 марта 2020. PenzaNews. Один из победителей конкурса «Лидеры России – 2019», исполнительный директор ГК «Флагман» Сергей Васянин проходит групповую стажировку в Подмосковье в рамках очередного модуля образовательной программы Высшей школы госуправления РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» («Executive Master in Public Management»).

Сергей Васянин проходит стажировку в Подмосковье по программе РАНХиГС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По имеющейся у ИА «PenzaNews» информации, группа управленцев, в которую входит Сергей Васянин, состоит из 10 человек. В настоящее время она работает над проектом развития транспортно-пересадочных узлов в Московской области.

В целом же учебный модуль программы «Мастер государственного управления для руководителей» посвящен анализу практики развития регионов и вопросам формирования благоприятного инвестклимата.

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Предыдущий модуль, в котором также принимал участие Сергей Васянин, был организован в Сингапуре в январе.

Как сообщается на сайте РАНХиГС, данная образовательная программа направлена на подготовку современных руководителей и топ-менеджеров в сфере государственного управления, общественных институтов и НКО.

Ожидается, что в процессе обучения слушатели не только получат новые знания, навыки и мотивацию для дальнейшего развития, но и станут командой единомышленников с общим пониманием вызовов и задач, стоящих перед Россией.

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