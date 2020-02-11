Конкурс «Лидеры России» формирует мощное сообщество для решения прорывных задач — Васянин Общество

Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Конкурс «Лидеры России» призван сформировать мощное сообщество управленцев для решения прорывных задач, стоящих перед страной. Об этом заявил исполнительный директор группы компаний «Флагман», один из победителей конкурса сезона 2018–2019 годов Сергей Васянин.

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«Жизнь на самом деле разделилась на до и после этого конкурса. [...] Любая сфера претерпела изменения колоссальные. Ну, во-первых, это круг общения. Он умножился не в два, не в три и даже не в 10 раз. [...] У тебя сразу же получается огромное количество близких по духу людей, которые живут на территории всей страны, и многие вопросы, которые стояли на паузе даже на текущей работе, сейчас решаются с огромной скоростью», — сказал он, отвечая на вопросы ведущей программы «Тема дня» на телеканале «Экспресс» Альбины Баишевой.

По словам Сергея Васянина, конкурс позволяет участникам раскрыть свой потенциал и при помощи высококвалифицированных HR-специалистов наметить траекторию дальнейшего развития, а победителям — в дополнение к образовательному гранту получить год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей.

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«Буквально неделю назад вернулся из Сингапура. Это тоже поездка и учеба в рамках «Лидеров России». То есть мы в течение 10 дней изучали Малайзию, Сингапур. [...] Нам «отдавали» все самое лучшее, что там есть, показывали, рассказывали, объясняли, и все это можно конвертировать на текущую деятельность в России», — пояснил он.

Исполнительный директор ГК «Флагман» добавил, что организаторы конкурса особое значение придают способности управленцев к продуктивной совместной работе ради достижения синергетического эффекта.

«Сама задача конкурса — это создать такое мощное сообщество для прорыва страны в целом, и здесь именно все оценщики в первую очередь наблюдают за тем, как мы в команде взаимодействуем и в итоге получаем ли мы какой-то результат как команда. И вот, по моим наблюдениям, все участники, которые акцентировали внимание на себе и старались его всячески привлекать именно на свою персону, не прошли в финал, не добились победы», — отметил Сергей Васянин.

Конкурс «Лидеры России» — один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

В сезоне 2019–2020 годов проводится в третий раз.