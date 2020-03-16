Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за два месяца 2020 года Экономика

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые два месяца 2020 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по февраль текущего года относительно аналогичного периода 2019-го доходы банка увеличились на 1,4%, или на 1,8 млн. рублей, процентные доходы — на 0,6%, или на 500 тыс. рублей.

По состоянию на 1 марта 2020 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 135 млн. рублей, чистый процентный доход — 50 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 34,7 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 11,34 млн. рублей, чистая прибыль — 11 млн. рублей.

Активы банка на начало марта составили 6,2 млрд. рублей, рост — 9% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 672 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 742 млн. рублей. Кредитный портфель увеличился на 1,5% и составил 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 марта достиг 2,9 млрд. рублей, физических лиц — 1,1 млрд. рублей, увеличение к аналогичной дате прошлого года — 23%.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 марта 2020 года составил 3,2 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 230 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 марта 2020 года составляют: Н1.2 — 8,5% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 12% при минимальном значении 8%; Н3 — 86,8% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.