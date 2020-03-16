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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за два месяца 2020 года

13:18 | 16.03.2020 | Экономика

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Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые два месяца 2020 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за два месяца 2020 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по февраль текущего года относительно аналогичного периода 2019-го доходы банка увеличились на 1,4%, или на 1,8 млн. рублей, процентные доходы — на 0,6%, или на 500 тыс. рублей.

По состоянию на 1 марта 2020 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 135 млн. рублей, чистый процентный доход — 50 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 34,7 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 11,34 млн. рублей, чистая прибыль — 11 млн. рублей.

Активы банка на начало марта составили 6,2 млрд. рублей, рост — 9% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 672 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 742 млн. рублей. Кредитный портфель увеличился на 1,5% и составил 4 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 марта достиг 2,9 млрд. рублей, физических лиц — 1,1 млрд. рублей, увеличение к аналогичной дате прошлого года — 23%.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 марта 2020 года составил 3,2 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 230 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 марта 2020 года составляют: Н1.2 — 8,5% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 12% при минимальном значении 8%; Н3 — 86,8% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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