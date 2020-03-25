В Пензенской области подготовят план развития экономики в условиях коронавируса Экономика

Пенза, 25 марта 2020. PenzaNews. План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Пензенской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) необходимо подготовить в ближайшее время. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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«Требуется постоянный мониторинг цен на продукты питания, чтобы не допустить скачка их стоимости. Одновременно министерство сельского хозяйства Пензенской области должно проработать варианты более активного вхождения местных производителей в торговые сети как регионального, так и федерального масштабов. Уверен, что в сегодняшних условиях нам пойдут навстречу», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области.

Иван Белозерцев не исключил возможного введения ограничения на вывоз продовольственных товаров за пределы региона.

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Он поручил министрам проанализировать риски увольнения сотрудников предприятий и организаций в курируемых отраслях, а также проработать варианты их последующего трудоустройства.

«Поручаю также рассмотреть возможности для кооперации малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями», — добавил губернатор.

Он распорядился подготовить предложения о выделении субсидий и предоставлении отсрочек по текущим платежам для субъектов МСП.

Кроме того, Иван Белозерцев поставил задачу по корректировке бюджета Пензенской области.

«У нас отменился ряд мероприятий федерального и регионального значения. Нужно посмотреть, куда направить высвободившиеся средства. Я считаю, что в первую очередь они должны пойти на поддержку медработников, которые противостоят эпидемии. Будет принято решение об увеличении оплаты труда и премиального фонда», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.