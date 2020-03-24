Подтвержден второй случай коронавируса в Пензе Медицина

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Второй случай новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензе подтвержден по результатам исследования биоматериала, направленного из местной лаборатории в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заболевшая — 77-летняя жительница Пензы, которая была госпитализирована с пневмонией.

Пенсионерка проходит лечение в пензенском областном центре специализированных видов медицинской помощи. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ей не требуется.

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Пациентка с подозрением на коронавирус не контактировала с супругой депутата Лисина

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай COVID-19. Новая коронавирусная инфекция диагностирована у супруги депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина. От кого и при каких обстоятельствах она заразилась, специалисты не установили.

24 марта стало известно, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в Пензе госпитализирована еще одна женщина. Предварительно выявлены 87 человек, с которыми она общалась в последнее время.

По официальной информации, заразившиеся женщины не контактировали друг с другом.