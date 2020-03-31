«Термодом» стал лидером по объемам ввода жилья в Пензенской области в 2019 году — Минстрой Экономика

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» стало лидером по объемам ввода жилья в Пензенской области по итогам 2019 года. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос ИА «PenzaNews» за подписью первого заместителя министра строительства и дорожного хозяйства региона Светланы Кругловой.

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В нем уточняется, что застройщик ввел 63,8 тыс. кв. метров жилья, в то время как по итогам 2018 года показатель составлял 36,4 тыс. кв. метров.

«Увеличение в 2019 году объемов ввода жилья по ООО «ПКФ «Термодом» произошло за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов обманутых дольщиков — по улице 8 Марта и ЖК «Райки» (первая очередь)», — поясняется в тексте.

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В ответе указано, что в топ-5 застройщиков в Пензенской области по объемам ввода жилья по итогам прошлого года также вошли: компания «Застава» с показателем 54,9 тыс. кв. метров, организация «Пензагорстрой» — 30,5 тыс. кв. метров, строительная группа «Рисан» — 26,9 тыс. кв. метров и «Мегастрой Девелопмент» — 24,5 тыс. кв. метров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области в 2019 году было введено более 837 тыс. кв. метров жилья. Основной объем — почти 64% — пришелся на долю индивидуального жилищного строительства.

По вводу жилья на 1 тыс. человек Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе с показателем 635 кв. метров.

В муниципальных образованиях наибольший объем ввода жилых домов на 1 тыс. человек населения пришелся на Пензенский район — 1 тыс. 832 кв. метра.