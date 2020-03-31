EN
20:51:48 Вторник, 31 марта
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Режим всеобщей самоизоляции введен в Пензенской области с 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19

«Термодом» стал лидером по объемам ввода жилья в Пензенской области в 2019 году — Минстрой

16:25 | 31.03.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» стало лидером по объемам ввода жилья в Пензенской области по итогам 2019 года. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос ИА «PenzaNews» за подписью первого заместителя министра строительства и дорожного хозяйства региона Светланы Кругловой.

«Термодом» стал лидером по объемам ввода жилья в Пензенской области в 2019 году — Минстрой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что застройщик ввел 63,8 тыс. кв. метров жилья, в то время как по итогам 2018 года показатель составлял 36,4 тыс. кв. метров.

«Увеличение в 2019 году объемов ввода жилья по ООО «ПКФ «Термодом» произошло за счет ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов обманутых дольщиков — по улице 8 Марта и ЖК «Райки» (первая очередь)», — поясняется в тексте.

Читайте также

Пензенская область заняла третье место в ПФО по вводу жилья на 1 тыс. человек

В ответе указано, что в топ-5 застройщиков в Пензенской области по объемам ввода жилья по итогам прошлого года также вошли: компания «Застава» с показателем 54,9 тыс. кв. метров, организация «Пензагорстрой» — 30,5 тыс. кв. метров, строительная группа «Рисан» — 26,9 тыс. кв. метров и «Мегастрой Девелопмент» — 24,5 тыс. кв. метров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области в 2019 году было введено более 837 тыс. кв. метров жилья. Основной объем — почти 64% — пришелся на долю индивидуального жилищного строительства.

По вводу жилья на 1 тыс. человек Пензенская область заняла третье место в Приволжском федеральном округе с показателем 635 кв. метров.

В муниципальных образованиях наибольший объем ввода жилых домов на 1 тыс. человек населения пришелся на Пензенский район — 1 тыс. 832 кв. метра.

Новости партнеров
Читайте также
Управделами пензенского губернатора заключило контракт на поставку двух седанов бизнес-класса Названа причина смерти пациента с коронавирусом в Пензе
В Пензенской области с 31 марта приостановлена деятельность салонов красоты SIM-карты включены в перечень товаров первой необходимости
Рост спроса на услуги «Ростелекома» зафиксирован в Пензенской области В Пензе организована раздача памяток о профилактике коронавируса
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.