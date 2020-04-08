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Исполнители гособоронзаказов и экспортных контрактов продолжат работать в период самоизоляции

09:19 | 08.04.2020 | Экономика

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Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Организации, являющиеся поставщиками товаров, услуг и исполнителями работ в рамках государственных оборонных заказов, а также осуществляющие поставку продукции по заключенным экспортным контрактам, включены в число тех, которые продолжают функционировать в Пензенской области в нерабочие дни по 30 апреля.

Исполнители гособоронзаказов и экспортных контрактов продолжат работать в период самоизоляции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в минувший вторник, 7 апреля.

На работников данных организаций не распространяется требование о необходимости соблюдении режима самоизоляции.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

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