Исполнители гособоронзаказов и экспортных контрактов продолжат работать в период самоизоляции
Печать
Пенза, 8 апреля 2020. PenzaNews. Организации, являющиеся поставщиками товаров, услуг и исполнителями работ в рамках государственных оборонных заказов, а также осуществляющие поставку продукции по заключенным экспортным контрактам, включены в число тех, которые продолжают функционировать в Пензенской области в нерабочие дни по 30 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в минувший вторник, 7 апреля.
На работников данных организаций не распространяется требование о необходимости соблюдении режима самоизоляции.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.