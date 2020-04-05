Дополнен перечень организаций, продолжающих функционировать в Пензенской области АПК

Пенза, 5 апреля 2020. PenzaNews. Организации, обеспечивающие непрерывность производственно-технологического цикла в сельскохозяйственной отрасли, а именно занятые на весенних полевых работах, а также оказывающие складские, транспортно-логистические услуги, включены в число тех, которые продолжают функционировать в Пензенской области в нерабочие дни с 4 по 30 апреля.

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Соответствующее постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» губернатор Иван Белозерцев подписал 3 апреля.

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Документ принят в условиях действия на территории региона режима повышенной готовности, введенного 16 марта, а также в соответствии с пп. «ж» п. 4 указа президента РФ №239 от 2 апреля 2002 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

На работников данных организаций не распространяется требование о необходимости соблюдении режима самоизоляции.

Соответствующее дополнение внесено в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».