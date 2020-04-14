Поставщики системообразующих предприятий продолжат работать в период самоизоляции Экономика

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Компании, являющиеся поставщиками товаров, услуг и исполнителями работ в рамках договоров с системообразующими организациями российской экономики включены в число тех, которые продолжают функционировать в Пензенской области в нерабочие дни по 30 апреля.

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Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №201-пП «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Пензенской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в минувший понедельник, 13 апреля.

На работников данных организаций не распространяется требование о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

В документе уточняется, что перечень системообразующих организаций утвержден протоколом заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики от 20 марта 2020 года.