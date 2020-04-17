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В «Кузнецком» напомнили об условиях предоставления кредитных каникул частным клиентам

17:09 | 17.04.2020 | Экономика

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Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий», который ранее запустил механизм отсрочки по кредитным платежам для юридических лиц, напомнил о реализации подобного комплекса мер по поддержке частных клиентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В «Кузнецком» напомнили об условиях предоставления кредитных каникул частным клиентам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из поступившего в ИА «PenzaNews» пресс-релиза, с начала апреля в банке действует собственная программа, рассчитанная на шестимесячную реструктуризацию долга и увеличение срока кредита с уменьшением суммы платежа, а в соответствии с федеральным законом №106-ФЗ также на полгода могут быть предоставлены кредитные каникулы.

«К каждому клиенту банк готов применить индивидуальный подход и предложить такую схему реструктуризации задолженности, которая позволит решить именно его проблему», — подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что кредитные каникулы дают возможность отложить ежемесячный платеж по ипотечному, потребительскому или автокредиту на срок до 6 месяцев в случае, если у заемщика снизился среднемесячный доход, рассчитанный за месяц до обращения, более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год, а также при болезни длительностью более месяца.

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«Чтобы воспользоваться кредитными каникулами, необходимо предоставить: личное заявление клиента, паспорт, больничный лист, справку 2-НДФЛ или справку о доходах в свободной форме, выписку из регистра физических лиц о регистрации в качестве безработного или трудовую книжку. Подать заявку и документы можно в главном и дополнительных офисах банка «Кузнецкий», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что срок рассмотрения заявления на реструктуризацию составляет до 10 рабочих дней.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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