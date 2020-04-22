Пензенская область названа в числе аутсайдеров по освоению средств на борьбу с коронавирусом Экономика

Москва, 22 апреля 2020. PenzaNews. Министр финансов России Антон Силуанов назвал Пензенскую область в числе регионов, отстающих в освоении денежных средств, выделенных из федерального бюджета на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Первая финансовая помощь была перечислена из федерального бюджета [...] 27 марта текущего года. Мы получили информацию от субъектов Российской Федерации, как использованы эти средства. Первый транш, напомню, составлял 33,4 млрд. рублей. Регионы заключили государственные контракты с поставщиками, соглашения с муниципалитетами, лечебными учреждениями, и на сегодняшнее утро сумма контрактации составляет 23,9 млрд. рублей, или законтрактовано 71,5% от первого транша», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, состоявшегося под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в режиме видеоконференции в среду, 22 апреля.

Антон Силуанов добавил, что кассовый расход на оплату этих обязательств составил примерно 11 млрд. рублей, или чуть больше трети.

«Мы видим, что касса значительно отстает от наших планов и от контрактуемых обязательств», — констатировал он.

Министр отметил с положительной стороны Татарстан, Дагестан, Нижегородскую область и Чечню, где наблюдается высокий уровень заключения контрактов и использования ресурсов мартовской дотации, причем, по его словам, в этих субъектах не просто перечислены средства лечебным учреждениям, а принято и оплачено уже готовое медицинское оборудование.

«Многие регионы обеспечили заключение соглашений с лечебными учреждениями и перечислили им средства. Вопрос в необходимости контроля за дальнейшим использованием этих средств соответствующими лечебными учреждениями. Нам не видно из федерального центра, как эти средства дальше задействованы. Отдельно вынужден назвать ряд субъектов Российской Федерации, у которых до сих пор не заключены контракты и отсутствует информация о кассовых расходах, то есть кассы нет. Это Пензенская область, Ивановская область, Новгородская область и ряд других тоже субъектов Российской Федерации», — подчеркнул глава Минфина РФ.

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Антон Силуанов напомнил, что с 1 апреля госзаказчики получили право осуществлять закупки определенных товаров у единственного поставщика, и на это уходит всего 3–4 дня.

«Прошло три недели с момента получения средств из федерального бюджета. Темпы исполнения первого распоряжения правительства вызывают определенное беспокойство в целом ряде субъектов. Кроме того, мы видим, что, по данным регионов, заключены контракты с поставкой необходимого оборудования с июня по сентябрь текущего года. Ну, коллеги, это просто недопустимо», — сказал он.

Министр добавил, что средства второй дотации из федерального бюджета были перечислены 17 апреля.

«Таким образом, все необходимые задачи обеспечены финансированием. Просьба принять меры по ускорению контрактации, оплаты соответствующих контрактов. Мы будем проводить постоянный, ежедневный мониторинг ситуации в этой части», — цитирует Антона Силуанова пресс-служба правительства России.