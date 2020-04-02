EN
20:14:32 Четверг, 2 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано 3 тыс. 548 случаев коронавируса, в Пензенской области — 16

Пензенский губернатор пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом

13:29 | 02.04.2020 | Политика

Печать

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о намерении пожертвовать свою месячную зарплату на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пензенский губернатор пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вместе с бизнесом мы создали фонд борьбы с коронавирусом», — напомнил он, обращаясь к интернет-пользователям через Instagram.

По словам Ивана Белозерцева, уже начали поступать пожертвования от промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, а также от жителей.

«Я принял решение перечислить свою заработную плату за месяц в этот фонд», — сказал глава региона, не назвав при этом сумму.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декларированный годовой доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2015 год составлял 5 млн. 572 тыс. 492 рубля, за 2016-й — 5 млн. 187 тыс. 593 рубля, за 2017-й — 5 млн. 108 тыс. 195 рублей, за 2018-й — 5 млн. 240 тыс. 574 рубля.

Таким образом, ежемесячный доход главы региона в среднем в эти годы варьировался в диапазоне от 425 тыс. до 464 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Генпрокуратура выявила фейк о квартирных ворах в костюмах химзащиты В Пензе с 3 апреля увеличат количество транспорта на шести маршрутах
«Ростелеком» перевел часть офисных сотрудников на удаленную работу В Пензе открыта горячая линия по вопросам дезинфекции подъездов
В Пензенской области из-за коронавируса под меднаблюдением находятся 4 тыс. 353 человека В Пензе конфликт между соседями закончился гибелью одного из них
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.