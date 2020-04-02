Пензенский губернатор пожертвует месячную зарплату на борьбу с коронавирусом Политика

Пенза, 2 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о намерении пожертвовать свою месячную зарплату на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вместе с бизнесом мы создали фонд борьбы с коронавирусом», — напомнил он, обращаясь к интернет-пользователям через Instagram.

По словам Ивана Белозерцева, уже начали поступать пожертвования от промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, а также от жителей.

«Я принял решение перечислить свою заработную плату за месяц в этот фонд», — сказал глава региона, не назвав при этом сумму.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декларированный годовой доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2015 год составлял 5 млн. 572 тыс. 492 рубля, за 2016-й — 5 млн. 187 тыс. 593 рубля, за 2017-й — 5 млн. 108 тыс. 195 рублей, за 2018-й — 5 млн. 240 тыс. 574 рубля.

Таким образом, ежемесячный доход главы региона в среднем в эти годы варьировался в диапазоне от 425 тыс. до 464 тыс. рублей.