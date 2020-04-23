В Пензенской области индекс промпроизводства за I квартал 2020 года составил 106,1% Экономика

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области за I квартал 2020 года 106,1% к аналогичному уровню 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства промышленности и инновационного развития региона.

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«Устойчивый рост промышленного производства обеспечен в следующих видах экономической деятельности: производство прочих готовых изделий — 141%, машин и оборудования — 129,7%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 124,3%, бумаги и бумажных изделий — 120,2%, электрического оборудования — 116,2%», — пояснили в ведомстве.

В Минпроме добавили, что предприятия Пензенской области с января по март текущего года отгрузили продукцию на 90,3 млрд. рублей, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

«Средняя зарплата работников промышленных предприятий за январь-февраль текущего года составила 31 тыс. 779 рублей. Она выросла на 5,4% к соответствующему периоду 2019 года», — отметили в пресс-службе.