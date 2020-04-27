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В Пензенской области рассмотрят законопроект о введении налога для самозанятых

18:07 | 27.04.2020 | Экономика

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Пенза, 27 апреля 2020. PenzaNews. Проект закона «O введении в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Пензенской области» планируется рассмотреть на 30-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоится в предстоящую среду, 29 апреля.

В Пензенской области рассмотрят законопроект о введении налога для самозанятых

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«B соответствии с ч. 1.1 ст. 1 федерального закона от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» ввести в действие на территории Пензенской области специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — говорится в проекте регионального закона.

В нем уточняется, что закон вступает в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 1 января 2019 года налог на профессиональный доход в порядке эксперимента был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим начал действовать еще в 19 субъектах РФ — в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, а также в Башкирии.

С апреля регионам предоставлено право вводить налог на профессиональный доход с 1 июля 2020 года путем принятия соответствующего регионального закона.

Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и индивидуальные предприниматели, получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг без привлечения наемных рабочих. Налоговая ставка составляет 4% при работе с физлицами, 6% — с ИП и юрлицами.

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