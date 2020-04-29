Третий онлайн-брифинг на тему поддержки МСП в Пензенской области пройдет 30 апреля

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Третий онлайн-брифинг, посвященный мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Пензенской области в условиях пандемии коронавируса, пройдет в предстоящий четверг, 30 апреля.
Его организаторами выступили правительство и министерство экономики региона, а также Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.
В центре внимания будут новые меры поддержки бизнеса, предложенные на федеральном и региональном уровнях.
В частности, планируется рассмотреть вопросы предоставления субсидий малому бизнесу на выплату зарплат сотрудникам в размере одного МРОТ в течение двух месяцев. Кроме того, будут разъяснены условия получения отсрочек по оплате налогов и обязательных взносов. Помимо этого, участники брифинга обсудят дополнительный пакет мер, предусматривающий уменьшение налоговой нагрузки для отдельных категорий налогоплательщиков.
В роли модератора выступит заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов.
Контакты, по которым предприниматели могут заранее задать свои вопросы, указаны на сайте «Мой бизнес».
Трансляция онлайн-брифинга будет вестись на YouTube-канале Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области с 13.00 до 14.00.
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