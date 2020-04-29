В Пензенской области среди социальных предпринимателей объявлен конкурс «Добрый бизнес» Экономика

Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Центр инноваций социальной сферы, действующий на базе «Центра кластерного развития», объявил конкурс «Добрый бизнес», направленный на поддержку социальных предпринимателей, работающих в Пензенской области.

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Его победители получат полное субсидирование расходов на размещение информации о своей продукции или услугах на билбордах или в СМИ. При этом канал продвижения выбирает сам социальный предприниматель. Согласно положению о конкурсе, стоимость рекламной кампании каждого победителя не может превышать 60 тыс. рублей.

Проекты, заявленные на конкурс, должны быть направлены на решение существующих социальных проблем, способствовать достижению позитивных изменений в обществе, а также содержать инновационную составляющую.

При их оценке специальная комиссия будет учитывать ряд факторов, включая достигнутый или планируемый результат.

Прием заявок на конкурс «Добрый бизнес» стартовал 29 апреля и продлится по 4 июня.

Итоги будут подведены не позднее 18 июня.