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В Пензенской области среди социальных предпринимателей объявлен конкурс «Добрый бизнес»

14:54 | 29.04.2020 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Центр инноваций социальной сферы, действующий на базе «Центра кластерного развития», объявил конкурс «Добрый бизнес», направленный на поддержку социальных предпринимателей, работающих в Пензенской области.

В Пензенской области среди социальных предпринимателей объявлен конкурс «Добрый бизнес»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Его победители получат полное субсидирование расходов на размещение информации о своей продукции или услугах на билбордах или в СМИ. При этом канал продвижения выбирает сам социальный предприниматель. Согласно положению о конкурсе, стоимость рекламной кампании каждого победителя не может превышать 60 тыс. рублей.

Проекты, заявленные на конкурс, должны быть направлены на решение существующих социальных проблем, способствовать достижению позитивных изменений в обществе, а также содержать инновационную составляющую.

При их оценке специальная комиссия будет учитывать ряд факторов, включая достигнутый или планируемый результат.

Прием заявок на конкурс «Добрый бизнес» стартовал 29 апреля и продлится по 4 июня.

Итоги будут подведены не позднее 18 июня.

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