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В Пензе суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве МУП «Спецбюро»

15:03 | 03.05.2020 | Экономика

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Пенза, 3 мая 2020. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области отложил на 4 июня заседание по рассмотрению обоснованности требований индивидуального предпринимателя Татьяны Подоляновой о признании МУП «Спецбюро» несостоятельным (банкротом).

В Пензе суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве МУП «Спецбюро». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предложить должнику и его единственному участнику принять меры по погашению задолженности перед кредиторами», — говорится в определении Арбитражного суда региона.

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В нем добавляется, что заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в суд посредством заполнения формы, размещенной на сайте.

Муниципальное унитарное предприятие «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» находится по адресу: улица Карпинского, 187.

Его основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Согласно ЕГРЮЛ, уставный фонд МУПа составляет 200 тыс. рублей.

С января 2020 года предприятие возглавлял Александр Ащеулов. С 27 апреля временно исполняющим обязанности директора назначен Александр Царев.

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