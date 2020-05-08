«МедИнж» потратит средства гранта на оборудование для производства протезов клапанов сердца Экономика

Пенза, 8 мая 2020. PenzaNews. ЗАО «НПП «МедИнж» направит средства гранта в размере 20 млн. рублей, который компания выиграла по результатам конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям, на приобретение оборудования для организации в Пензе серийного производства экспортно ориентированных протезов клапанов сердца для миниинвазивной имплантации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил управляющий научно-производственным предприятием Сергей Евдокимов.

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По его словам, общая стоимость проекта, включая введение в эксплуатацию дополнительных производственных площадей в новом здании, оценивается в сотни миллионов рублей, поэтому любая финансовая поддержка важна.

«Основные инвестиции мы вынуждены делать из своих средств», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что протезы клапанов, произведенные в Пензе, используются примерно в 70% операций на открытом сердце в России, при этом «МедИнж» является единственным в стране предприятием, разработавшим изделие, позволяющее использовать миниинвазивный доступ — без вскрытия грудной клетки и остановки сердца.

«Введение баллона с протезом клапана и расправление клапана в сердце — это совершенно новый тренд. В России мы пока единственные, кто такие клапаны делает, а некоторые наши модификации для таких операций пока уникальны и в мире. После проведения необходимых сертификационных процедур мы надеемся их поставлять на экспорт», — пояснил управляющий ЗАО «НПП «МедИнж».

Сергей Евдокимов уточнил, что реализация проекта, отмеченного Фондом содействия инновациям, уже стартовала: получено регистрационное удостоверение Минздрава России, а изделию присвоен уникальных номенклатурный код.

«В течение года мы надеемся приобрести оборудование, ввести его в эксплуатацию и выйти на необходимые производственные мощности за 2–3 года», — добавил собеседник агентства.

Руководитель предприятия обратил внимание на то, что разработке перспективных технологий способствует существование в Пензе кластера «Биомед», который объединяет малые инновационные предприятия разной направленности, специализирующиеся в том числе на механическом производстве, биологических материалах и других направлениях.

По мнению Сергея Евдокимова, активное развитие технологичных производств необходимо для поддержания конкурентоспособности страны на мировом рынке, поэтому государство должно быть заинтересовано в предприятиях и специалистах, внедряющих востребованные инновационные решения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в число победителей десятой очереди конкурсного отбора по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям вошли три пензенских предприятия: ЗАО «НПП «МедИнж» и ООО «Парафарм» (представляют инженерно-производственный кластер «Биомед»), а также ПАО «Контрольприбор» (приборостроительный кластер «Безопасность»). Они получат по 20 млн. рублей на реализацию своих инновационных проектов.

С 2019 года в Пензенской области действует региональное представительство Фонда содействия инновациям. Оно функционирует на базе ООО «Центр кластерного развития», где оказывается консультационная поддержка по вопросам проведения грантовых конкурсов.