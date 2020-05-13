Введена отсрочка платежей за аренду участков, госсобственность на которые не разграничена Экономика

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Субъекты МСП в Пензенской области смогут воспользоваться отсрочкой уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Соответствующее постановление регионального правительства №293-пП «О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» губернатор Иван Белозерцев подписал 12 мая.

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Согласно тексту документа, воспользоваться данной мерой господдержки можно в том случае, если договор был заключен до принятия 16 марта 2020 года постановления губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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Право на отсрочку имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр субъектов МСП, в том числе осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

При заключении дополнительных соглашений органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, являющиеся арендодателями, должны руководствоваться постановлением правительства России №439 от 3 апреля 2020 года «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

Предусмотрено заключение таких соглашений в течение семи рабочих дней со дня обращения арендатора.