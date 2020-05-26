В Пензенской области 27 мая пройдет онлайн-конференция «Бизнес-2020: перезагрузка» Экономика

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Региональная онлайн-конференция «Бизнес-2020: перезагрузка», организованная министерством экономики Пензенской области и Фондом поддержки предпринимательства региона, состоится в предстоящую среду, 27 мая.

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Участие в мероприятии бесплатное, но обязательна предварительная регистрация на сайте «Мой бизнес», после прохождения которой будет направлена ссылка на трансляцию.

Согласно анонсу, в ходе конференции будет рассмотрен успешный опыт решения проблем в бизнесе в условиях пандемии коронавируса.

Также планируется затронуть вопросы получения мер поддержки, обсудить ключевые принципы эффективного управления финансами, специфику удаленного поиска поставщиков и клиентов.

Кроме того, в программу включено выступление, посвященное ситуации в Европе: сложностям, связанным с пандемией, и опыту восстановления бизнеса после ослабления ограничений.

Формат мероприятия позволит участникам задать интересующие вопросы спикерам.